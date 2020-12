«Se la crisi del settore continuerà anche nel prossimo anno potrebbero essere necessari aumenti dei prezzi più consistenti, fino al 10%, per compensare il calo di fatturato causato dai piani di protezione», afferma il presidente dell’organismo Hans-Petter Oettli, citato in un comunicato in occasione della conferenza stampa annuale.

Lo scarto registrato fra i singoli punti vendita è comunque notevole e va - sempre per il Café crème - da 3,00 a 5,60 franchi. Questo differenziale è riscontrabile sia nell’insieme della Svizzera tedesca (non sono state considerate altre regioni linguistiche, ad eccezione della parte francofona del canton Berna), sia per esempio in una realtà più ristretta quale la città di Zurigo. A titolo di confronto, il costo dell’espresso in Svizzera, secondo i rilevamenti dell’Ufficio federale di statistica, era di 4,21 franchi nel 2019.