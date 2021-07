E se Swiss perdesse alcuni slot? Sì, no, forse. Parliamo di aviazione e, appunto, dei diritti di decollo e atterraggio che le compagnie acquistano per le varie destinazioni servite. Si tratta, in soldoni, della specifica finestra di tempo entro la quale un aereo può atterrare e decollare in un determinato aeroporto.

In tempi normali, prima della pandemia, le compagnie dovevano operare almeno l’80% dei voli previsti. Pena il rischio di perdere i diritti di decollo e atterraggio. L’emergenza coronavirus ha cambiato l’orizzonte. In particolare, per la stagione estiva l’Unione europea aveva abbassato questa soglia al 50%. Consentendo comunque ai vettori di rinunciare a determinate tratte per cause di forza maggiore senza subire conseguenze a livello di slot. Da novembre, con la stagione invernale,...