Il caricabatterie non è isolato adeguatamente e non soddisfa quindi i requisiti di legge, viene spiegato in una nota odierna dell’Ufficio federale del consumo.

Il richiamo si riferisce ai caricabatterie per sigarette elettroniche «Golisi S4 Smart Charger» con display LCD, realizzati a partire dal 2018. I prodotti in questione riportano la scritta «Golisi S4» sul retro.

I consumatori in possesso di tale prodotto sono pregati di non utilizzarlo più e di riportarlo in un negozio Dampfqueen a Thun (BE), Berna o Burgdorf (BE).