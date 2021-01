Mentre a Bruxelles si discute del passaporto vaccinale europeo per rilanciare le sorti del turismo nell’area Schengen, abbiamo contattato la vicepresidente della task force COVID 19 Samia Hurst-Majno per capire in che modo questa misura sanitaria potrebbe ripercuotersi sulla vita dei cittadini svizzeri. Intanto le riflessioni degli esperti proseguono anche nel nostro Paese. Ma quali sono i punti fermi di questa spinosa discussione?

Professoressa Hurst, il passaporto vaccinale verrà implementato anche in Svizzera?

«È molto probabile che diversi Paesi stranieri in futuro richiederanno una prova di vaccinazione anti-COVID per entrare sul loro territorio. È solo una questione di tempo. Del resto, già oggi, per altre forme virali la regolamentazione internazionale dell’OMS autorizza i Paesi a richiedere...