«Quando la situazione si fa grave, siamo più di 26 Cantoni e 8,5 milioni di persone. Siamo un Paese. E siamo gli uni al servizio degli altri». Con queste parole, Simonetta Sommaruga si era rivolta direttamente ai ticinesi attraverso una lettera pubblicata sulle pagine del nostro giornale e sul sito il 21 marzo scorso. Una lettera in cui la presidente chiedeva il contributo dei cittadini per affrontare un momento storico, in cui le vite di tutti sono cambiate dall’oggi al domani. Un periodo, questo, in cui la presidente della Confederazione ha a più riprese dimostrato la sua vicinanza al Ticino, cantone da cui, come ha asserito in una recente intervista a noi rilasciata, il resto della Svizzera ha molto da imparare. Senza alcun salamelecco, cogliamo quindi oggi l’occasione per fare gli auguri alla nostra presidente in occasione del suo 60. compleanno e lo facciamo ripercorrendo alcune delle tappe della sua vita professionale.