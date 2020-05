La decisione di mobilitare l’esercito per fronteggiare l’epidemia di Covid-19 non è stata presa a cuor leggero, anzi. Lo rivela in un’intervista al quotidiano «Le Nouvelliste» la consigliera federale Viola Amherd, sottolineando che a 5 mila soldati è stato chiesto di lasciare famiglia e lavoro con scarso preavviso.

Ma il governo ha dovuto pronunciarsi in qualche giorno, in un contesto che si «aggravava molto rapidamente». «La domanda è arrivata dal Dipartimento federale dell’interno e noi abbiamo risposto», prosegue Amherd.

In un’operazione inedita dai tempi della Seconda guerra mondiale, l’esercito è stato chiamato il 6 marzo per appoggiare la lotta contro il coronavirus in settori come la sanità e la sicurezza. Alcuni militi sono già stati ritirati, ma il coinvolgimento delle forze armate «dovrebbe continuare verosimilmente fino a fine giugno», dichiara Amherd.