È tempo di vacanze e la «trappola del roaming» torna a far discutere. Questa volta l’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori (ACSI), in un comunicato stampa odierno, punta il dito contro l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e le compagnie di telecomunicazioni, con l’accusa di aver stipulato un «accordo dietro le quinte» per aggirare l‘articolo 10b dell’Ordinanza sui servizi di telecomunicazione, che entrerà in vigore il 1. luglio. Nello specifico, la nuova legge prevede che quando un cliente utilizza il cellulare all’estero per la prima volta, deve impostare un limite di spesa personale, che resterà valido fino a quando non sarà modificato dallo stesso consumatore. Secondo l’ACSI, Swisscom (e il suo marchio per giovani Wingo), Salt, ma anche Coop Mobile e M-Budget, che usano la rete Swisscom, starebbero cercando di aggirare il nuovo regolamento per continuare a incassare con il benestare dell’UFCOM. Swisscom, ad esempio, permetterà solo ai nuovi clienti di impostare i propri limiti di roaming, mentre per quelli già abbonati sarà la stessa compagnia telefonica a fissare limiti di spesa legati al roaming, a meno che l’utente non decida di modificarli volontariamente (il limite standard è di 200 franchi per gli adulti). Wingo, che si rivolge principalmente ai giovani, introdurrà un limite standard di 500 franchi, come Coop Mobile e M-Budget, mentre Salt di 1.000 franchi. Il timore dell’ACSI è che le compagnie non diano abbastanza visibilità alla possibilità di impostare il limite desiderato, con il rischio che i consumatori paghino più del dovuto. Laura Regazzoni Meli, segretaria generale dell’ACSI, ha dichiarato: «Ci aspettiamo che l’UFCOM applichi le normative esistenti e che ogni cliente possa scegliere il proprio limite prima di utilizzare il cellulare all’estero», ipotizzando anche una soluzione pragmatica in vista del 1. luglio: «Per noi è positivo che i fornitori di telecomunicazioni fissino dei limiti di base, modificabili dai consumatori, ma dovrebbero corrispondere ad un massimo di 100 franchi per gli adulti e 50 per i giovani».

Swisscom respinge le accuse

Nessuna «trappola del roaming», ma «un approccio a favore degli utenti», afferma Ivana Sambo, portavoce di Swisscom per il Ticino, che spiega: «Respingiamo le accuse dell’ACSI: abbiamo optato per una soluzione a misura del cliente e ne abbiamo discusso anche con l’UFCOM. Dal 1. luglio entra in vigore la nuova legge e tutti i nuovi clienti dovranno impostare un limite prima di usare il roaming per la prima volta, altrimenti non sarà possibile utilizzarlo. È da oltre 10 anni che i nostri clienti hanno avuto un limite per l’utilizzo dei dati e lo hanno impostato anche in modo individuale. I 200 franchi standard che abbiamo fissato sono suddivisi in 100 franchi per i dati e 100 per la telefonia». Ivana Sambo, dopo aver sottolineato che «la maggior parte dei nostri clienti ha il roaming compreso nell’abbonamento», motiva la scelta di Swisscom: «Molte persone si dimenticano di fissare un limite sul roaming quando vanno all’estero. Se noi lo azzerassimo di base, si rischierebbe di avere clienti che risultano irraggiungibili e non possono neanche fare chiamate, così abbiamo deciso di non bloccare automaticamente il servizio. Il cliente esistente può comunque modificare liberamente il limite tramite lo Swisscom Cockpit, nella parte del sito riservata agli utenti». La portavoce poi aggiunge: «Abbiamo informato i consumatori su questa procedura all’inizio di giugno tramite SMS con un link alla pagina del sito (effettivamente noi abbiamo ricevuto il messaggio con le indicazioni lo scorso 10 giugno, ndr)». Ivana Sambo aggiunge: «L’ACSI contesta il limite che abbiamo fissato, ma lo abbiamo messo per favorire il cliente che magari non ci pensa e poi una volta all’estero risulta raggiungibile non riuscendo a capire per quale motivo. Ma ripeto, la stragrande maggioranza degli utenti non paga separatamente il roaming all’interno di quasi tutti i Paesi UE, perché da anni è incluso nell’abbonamento. È da tempo che non abbiamo veri problemi legati al roaming».

Alcuni consigli prima di andare all’estero

Per evitare brutte sorprese una volta all’estero, è meglio fare un giro sui siti delle compagnie di telecomunicazioni e controllare le impostazioni del roaming. Ivana Sambo spiega: «Consiglio di andare sul proprio Swisscom Cockpit prima di partire e controllare il limite del roaming e il tipo di abbonamento che si ha: alcuni paesi dell’UE non sono compresi nel pacchetto e quindi è bene informarsi per capire quanto costa il consumo di dati nei vari Stati e quanto è il mio limite. Attenzione però a impostare un limite logico, non troppo basso, soprattutto se si va in posti in cui si spende di più. Se solitamente si va all’estero per lavoro, magari quando si va in vacanza si può impostarne un limite diverso. In ogni caso, se si hanno dubbi, è meglio chiamare l’hotline: gli operatori del call center sono sempre pronti ad aiutare».

