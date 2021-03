Ai ristoranti sarà consentito di aprire le terrazze dal 22 marzo se la situazione epidemiologica lo consentirà. Il Consiglio federale mantiene invariato il piano comunicato il 24 febbraio e ha lanciato in mattinata la consultazione con i Cantoni per quanto riguarda le proposte per la seconda fase di riaperture. Il settore della ristorazione potrebbe quindi iniziare a vedere la luce in fondo al tunnel nonostante lo scetticismo da parte degli addetti ai lavori continui a primeggiare.

Il presidente di GastroTicino Massimo Suter non si considera «soddisfatto» della comunicazione di Berna, perché «non si è deciso nulla», rileva con tono sarcastico. «Si è cercato di dare un contentino e una prospettiva, ma quest’ultima è legata a un’ulteriore settimana di attesa. Da un lato la considero una totale mancanza di progettualità nei nostri confronti perché se il 19 marzo dovessero decidere di aprire le terrazze abbiamo a disposizione solo un giorno per organizzarci. E sarebbe pericoloso prepararsi per tempo per poi ritrovarsi con un niente di fatto». Suter considera il comportamento dell’Esecutivo federale una «totale mancanza di rispetto per un settore importante per il tessuto sociale e economico della nostra nazione. Si continua a temporeggiare, è un tira e molla ed è sempre un decisione di non decidere».

© CdT/Chiara Zocchetti

Una possibile e parziale riapertura. Già, perché sarà consentito di riaprire solo a chi dispone di uno spazio esterno. Una decisione «discriminatoria» per il presidente di GastroTicino perché «non tutti dispongono di terrazze o di sufficiente spazio all’esterno per poter lavorare in maniera redditizia. Se fosse certa la ripartenza, chi non dispone dello spazio esterno si potrebbe comunque organizzare per lavorare all’insegna della positività durante le festività pasquali, anche perché i numeri degli alberghi ci dicono che le persone hanno voglia di venire in Ticino». Nonostante la comunicazione del Consiglio federale, il settore della ristorazione continua a vivere in un limbo: «Abbiamo più domande che risposte e quando abbiamo le risposte a tutte le domande ci cambiano le domande. La politica ha voluto calmare le acque perché una grande fetta della popolazione chiedeva la riapertura della ristorazione, però questa non decisione ci ha messo la museruola, da un lato non possiamo urlare che non ci hanno considerato, dall’altro ci sentiamo discriminati», conclude Suter.

©CdT.ch - Riproduzione riservata