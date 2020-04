«È una minaccia che si può combattere solo insieme»

La Svizzera ha partecipato quest’oggi, domenica 19 aprile, al vertice dei ministri della sanità del G20. Al centro dei dibattiti, la pandemia di COVID-19. Tematizzati in particolare l’importanza della collaborazione internazionale e il ruolo centrale dell’Organizzazione mondiale della sanità. In videoconferenza si è svolto il vertice annuale, su invito dell’Arabia Saudita, che detiene la presidenza di turno.

Al centro dei dibattiti, l’attuale emergenza sanitaria legata alla pandemia di coronavirus. Sia i Paesi del G20 che la Svizzera hanno sottolineato l’importanza di unire gli sforzi per lottare contro la malattia. In questo contesto, la Svizzera ha ribadito il ruolo centrale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nella gestione e nel coordinamento delle strategie internazionali contro le pandemie.

«La lotta contro la COVID-19 richiede solidarietà internazionale e una risposta globale. Questa minaccia può essere combattuta soltanto lavorando insieme», ha dichiarato il consigliere federale Alain Berset. La collaborazione tra Stati è essenziale non soltanto per gestire meglio i rischi sanitari, sviluppare un vaccino e assicurare la produzione e l’approvvigionamento degli agenti terapeutici e dei dispositivi di protezione necessari per lottare contro la COVID-19, ma anche per arginare i contraccolpi economici della pandemia.