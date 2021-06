Niente più obbligo di telelavoro o di mascherine all’aperto, basta con le restrizioni per gli eventi che usano il certificato COVID: i grandi alleggerimenti legati al coronavirus annunciati dal Consiglio federale entrano in vigore oggi.

Il governo ha deciso mercoledì scorso che le mascherine non servono più nei luoghi all’aperto come fermate del bus, stazioni o terrazze, anche se la distanza di 1,5 metri fra i tavoli rimane.

Per i ristoranti non ci sono più limitazioni di clienti, nemmeno all’interno. Bisogna però indossare la mascherina per gli spostamenti in sala ed è necessario effettuare la consumazione fermi al posto a sedere. All’interno continua l’obbligo di registrarsi, mentre fuori decade.

Più facile anche viaggiare: le persone vaccinate o guarite non hanno bisogna di effettuare un test prima di entrare in Svizzera, né di mettersi in quarantena. Test sono necessari solo per chi arriva in aereo o da un Paese dove circola una variante preoccupante del virus.