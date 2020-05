Il consuntivo consolidato della Confederazione per il 2019 chiude con un’eccedenza di 11,2 miliardi di franchi. Lo indica il Consiglio federale in una nota odierna, precisando che ciò corrisponde a un aumento di 5,3 miliardi rispetto all’anno precedente.

Il comparto Amministrazione federale ha per contro chiuso il 2019 con un’eccedenza di 5,4 miliardi, pari a una progressione di 0,6 miliardi rispetto al 2018. Tale incremento è da ricondurre essenzialmente a un gettito fiscale (+1,3 miliardi) più elevato. In particolare i ricavi dell’imposta preventiva mettono a segno un notevole aumento (+0,8 miliardi).

La Confederazione ha inoltre terminato con una somma di bilancio di 370,3 miliardi, in crescita di 18,8 miliardi rispetto al 2018, e un capitale proprio di 77,5 miliardi, in crescita rispetto ai 64,3 dell’anno precedente. I collaboratori, calcolati in posti a tempo pieno, erano a fine 2019 160’063, ovvero 1392 in meno rispetto al 2018.