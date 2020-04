La si attendeva da giorni e ieri è arrivata la conferma ufficiale. Il Consiglio federale ha deciso che dall’11 maggio in tutta la Svizzera potranno riaprire la scuole dell’obbligo. Tuttavia, in molti campi saranno i Cantoni a decidere come attuare la riapertura. Ad ogni modo, però, i rispettivi Cantoni saranno tenuti a rispettare le linee generali presenti in un documento elaborato dall’Ufficio federale della salute pubblica (UFSP) e nel quale sono dettati «i principi di base per la ripresa dell’insegnamento presenziale nelle scuole dell’obbligo». Principi che devono quindi fungere per i Cantoni da «fondamento per elaborare i piani di protezione nelle scuole». Insomma, i principi di base sono dettati da Berna, ma i dettagli verranno decisi dalle autorità cantonali. In questo senso è prevista...