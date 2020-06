«È ora che le discriminazioni finiscano. Siamo tutti uguali davanti alla legge». Sara Bonora, 39.enne di Minusio, è una delle madri di famiglia che osserva con attenzione quanto sta succedendo al Consiglio nazionale. La Camera mercoledì ha iniziato a dibattere sul matrimonio civile per tutti, indipendentemente dal sesso e dell’orientamento sessuale dei membri della coppia che intende convolare a nozze. Interrotto per la pausa di mezzogiorno dalla presidente della Camera, non è chiaro quando il discorso verrà ripreso. «Oramai siamo abituate ad avere pazienza». Sara Bonora la prende con ironia. Ma sottolinea: «I nostri figli crescono sereni. Sono ben integrati nella società. Non ci sono più motivi per non dare uguali diritti a tutte le coppie.

Il disegno di legge prevede che le disposizioni che...