La canzone, che ha passaggi nelle quattro lingue nazionali, avrebbe dovuto essere pubblicata l’anno scorso in occasione del 150° anniversario della Federazione svizzera dei pompieri. In effetti, tutte le attività dell’anniversario si sono volutamente concentrate non sulle attività della Federazione, bensì sul lavoro caratterizzato dall’abnegazione realizzato dai nostri circa 83 000 pompieri - per lo più volontari - attivi in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.