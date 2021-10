Ci vuole una nuova strategia per le grandi manifestazioni sportive internazionali che si svolgeranno in Svizzera a partire dal 2023. Ne è convinto il Consiglio federale che intende fornire un maggiore slancio alla promozione dello sport di punta, organizzando tali eventi in modo sostenibile e rispettando l’ambiente. Oggi il Governo ha incaricato il Dipartimento federale dello sport (DDPS) di elaborare un messaggio in tal senso al Parlamento con i relativi crediti.