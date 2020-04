In una situazione normale, le imprese sono tenute, in caso di eccedenza dei debiti, ad avvisare immediatamente il giudice del fallimento. La modifica d’ordinanza approvata oggi esenta da tale obbligo le imprese che alla fine dello scorso anno erano sane se esiste la prospettiva che dopo la crisi la situazione possa risolversi. In caso contrario l’impresa può chiedere, come finora, la moratoria concordataria, le cui condizioni sono state leggermente alleviate.