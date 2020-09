I ragazzini in questione, se entrati in contatto con qualcuno testato positivo, dovranno sottoporsi al test, spiega l’UFSP sul proprio sito internet. Se risulta positivo, il bambino verrà sottoposto alla stessa procedura utilizzata per gli adulti, ovvero un isolamento con tracciamento dei contatti. In caso di risultato negativo, potrà tornare a scuola se non ha avuto febbre per 24 ore o la tosse è migliorata visibilmente.