Facciamo un passo indietro. È il 18 gennaio 2021 e due alberghi di St. Moritz, la mecca del lusso in quota, vengono posti in quarantena dalle autorità sanitarie grigionesi. Ahia. Colpa del coronavirus o, meglio, della variante sudafricana. Uno degli hotel coinvolti era il Kempinski, nel frattempo rialzatosi e tornato a lavorare a pieno regime. Grazie (anche) a una precisa strategia a livello di test. Da una parte, il personale viene tamponato su base regolare. Dall’altra, gli ospiti possono completare la procedura di check-in e quindi accedere alla struttura soltanto dopo aver mostrato un certificato COVID negativo. «Riteniamo validi tutti i test effettuati dagli ospiti entro le 72 ore dalla data di arrivo» precisa Juliane Pucker, responsabile delle pubbliche relazioni in seno al Kempinski....