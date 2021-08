«È un paradosso», tuona Le Matin. Che aggiunge: mentre l’esercito svizzero si appresta ad acquistare aerei da combattimento per 6 miliardi di franchi, la Confederazione non dispone di un aereo da trasporto militare. Utile, appunto, per opreazioni di rimpatrio. E così, per recuperare il personale svizzero a Kabul e altri cittadini legati al nostro Paese, il Dipartimento federale degli affari esteri ha dovuto noleggiare un aereo della Swiss. La polemica, insomma, è servita.

Di più: a Berna si era già parlato diverse volte dell’acquisto di uno o due velivoli tattici militari nel quadro del programma di armamenti. Già nel 2004 il Consiglio federale aveva proposto l’acquisto di due CASA C-295. Senza successo.

Dieci anni più tardi, rileva Le Matin, il consigliere di Stato Pietro Bieri aveva presentato una mozione chiedendo «al più tardi entro il 2018 di acquisire uno o più aerei da trasporto». E ancora: «Questi aerei saranno messi a disposizione principalmente per missioni internazionali a favore della pace, civili o militari, per i soccorsi in caso di calamità e per il rimpatrio d’emergenza di cittadini svizzeri».

Simile l’approccio della collega Geraldine Savary: «Nel 2014, in due occasioni, la Confederazione ha dovuto rinunciare a intervenire nell’ambito delle missioni all’estero a causa della mancanza di infrastrutture di trasporto. In Libia, nell’ambito del rimpatrio del personale dell’Ambasciata svizzera e in Africa nell’ambito della risposta internazionale all’epidemia causata dal virus Ebola. Più volte alla settimana, la Svizzera noleggia un aereo da trasporto spagnolo per portare uomini e mezzi nell’ambito delle sue missioni di pace in Kosovo». Quindi la proposta di acquistare un velivolo.

Il Consiglio degli Stati ha ampiamente accolto entrambe le proposte, appoggiate dal Consiglio federale. Le cose, tuttavia, hanno preso una piega diversa al Nazionale. La proposta di Savary è stata respinta, quella di Bieri era stata approvata con 89 voti favorevoli e 87 contrari ma, dopo che il consigliere nazionale Oskar Freysinger ha presentato una mozione d’ordine per rivalutare il progetto, è affondata per 98 voti contro 85. Contro l’UDC, metà del PS e anche i Verdi.

