Oltre ai provvedimenti sui confini, il Consiglio federale nella sua seduta odierna ha deciso ampi allentamenti dal 6 giugno 2020, visto l’andamento positivo dell’epidemia. Potranno nuovamente essere svolte manifestazioni con fino a 300 persone. Saranno ammessi gli assembramenti spontanei di non più di 30 persone e potranno riaprire tutte le strutture per il tempo libero e turistiche. Il Consiglio federale ha inoltre deciso di revocare il 19 giugno 2020 la situazione straordinaria ai sensi della legge sulle epidemie.

«Da metà marzo, il Consiglio federale aveva annunciato la situazione d’emergenza. La situazione ora è molto migliorata», ha detto la presidente Sommaruga annunciando che dal 19 giugno questa sarà revocata. «Oggi sappiamo che il virus può essere tenuto sotto scacco e sappiamo come farlo». Gli allentamenti, ha aggiunto, «non sono una buona notizia solo per la popolazione ma anche per l’economia. Se tutto andrà bene, il 24 di giugno verranno ordinate ulteriori agevolazioni».

«Abbiamo una delle situazioni più aperte tra i paesi che ci circondano, ed è così perché la popolazione ha accolto le misure che abbiamo proposto», ha detto poi il consigliere federale Alain Berset. «Resteremo prudenti e continueremo a monitorare la situazione», ha poi detto, spiegando che gli assembramenti troppo numerosi restano pericolosi.

Riguardo alle persone a rischio, Berset ha detto di continuare a tenere alta la guardia, ma «le persone anziane possono riprendere la loro vita sociale, andare in giro e i nonni possono curare i nipoti. Molti anziani sono stati molto disciplinati».

«La distanza di due metri rimane in vigore, ad esempio tra tavoli al ristorante, perché si vuole evitare che persone che non si conoscono possano entrare in contatto», ha dichiarato Berset. «I grandi eventi con più di 1000 persone - ha poi precisato - restano per ora vietati nel nostro Paese fino a fine agosto». Riguardo agli eventi sportivi: «Vale sempre quello che ha deciso il Consiglio federale: ora monitoreremo la situazione fino al 24 giugno e lì ci sarà un altro allentamento per lo sport. Per ora la distanza rimane un punto centrale».

Dopo le decisioni prese dal Consiglio federale di allentare dapprima il 27 aprile e in seguito l’11 maggio una parte dei provvedimenti adottati per proteggere la popolazione dalla COVID-19, non è stato registrato alcun aumento degli indicatori epidemiologici. Da diverse settimane il numero delle nuove infezioni, come pure quello dei ricoveri in ospedale e dei decessi si sono stabilizzati a un livello molto basso. Daniel Koch, delegato federale per la COVID-19 ha spiegato che «se ci fosse una ripresa dei contagi bisognerebbe andare a vedere il perché analizzando le cifre. Per l’estate dobbiamo continuare a tracciare tutti i casi in modo che tutto funzioni se ci sarà un nuovo aumento. In autunno bisognerà monitorare molto bene la situazione».

Deve essere garantito il tracciamento dei contatti stretti

Per questo motivo il Consiglio federale ha deciso di allentare in ampia misura il 6 giugno le restrizioni ancora in vigore. La condizione per la riapertura è che siano disponibili piani di protezione per tutte le strutture e manifestazioni. Dovranno inoltre continuare a essere rispettate le regole d’igiene e di distanziamento sociale. Se non è possibile mantenere le distanze, dovrà essere garantito il tracciamento dei contatti stretti, per esempio mediante un elenco delle presenze.

Divieto di assembramento: 30 persone invece di 5

Il divieto di assembramento nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi è allentato: dal 30 maggio 2020 il numero massimo di persone consentito passerà da 5 a 30.

La raccolta di firme nello spazio pubblico sarà ammessa già dal 1° giugno, a condizione che sia rispettato il pertinente piano di protezione. Ai comitati degli iniziativisti e referendisti è messo a disposizione un piano standard. La sospensione dei termini per le domande di referendum e le iniziative popolari federali vige ancora fino alla fine di maggio.

Consentite le manifestazioni con fino a 300 persone

Dal 6 giugno saranno nuovamente ammesse le manifestazioni pubbliche e private con fino a 300 persone. Tra queste rientrano per esempio gli eventi familiari, le fiere, i concerti, le rappresentazioni teatrali e le proiezioni di film, come pure le manifestazioni politiche e della società civile.

Il Consiglio federale deciderà il 24 giugno 2020 in merito alle manifestazioni con più di 1000 persone e a ulteriori allentamenti. Le grandi manifestazioni con più di 1000 persone restano vietate sino al 31 agosto 2020.

Nuovamente consentite le competizioni sportive in presenza di pubblico

Per le manifestazioni sportive valgono le stesse regole come per tutte le altre manifestazioni. Le competizioni di discipline sportive che comportano un contatto fisico stretto e costante, come la lotta svizzera, il judo, il pugilato o la danza sportiva di coppia, restano vietate probabilmente fino al 6 luglio 2020. Gli allenamenti saranno nuovamente consentiti per tutte le discipline sportive, senza limitazioni relative alle dimensioni dei gruppi, dal prossimo 6 giugno. Questo allentamento riguarda anche le attività sportive che prevedono un contatto fisico stretto tra i partecipanti: in tal caso gli allenamenti dovranno svolgersi in squadre a composizione stabile e andrà tenuto un elenco delle presenze.

Consentiti i campi di vacanze per bambini e adolescenti

L’estate è solitamente la stagione dei campi di vacanze per bambini e adolescenti e numerosi Comuni predispongono strutture diurne durante le ferie scolastiche. Dal 6 giugno queste attività saranno nuovamente consentite, a condizione che vi sia un piano di protezione e che i bambini e gli adolescenti trascorrano le giornate nel limite del possibile in gruppi a composizione stabile. I campi di vacanze potranno accogliere al massimo 300 partecipanti e gli organizzatori dovranno tenere un elenco delle presenze.

Riapertura degli impianti turistici, dei campeggi, dei giardini zoologici e delle piscine

Il prossimo 6 giugno potranno riaprire gli impianti di risalita, i campeggi e le strutture turistiche come le piste da slittino estive o i parchi avventura. Negli impianti di risalita dovranno essere rispettate le regole d’igiene e di distanziamento sociale che valgono anche sui trasporti pubblici. Potranno riaprire i battenti anche tutte le strutture ricreative e per il tempo libero, quali le case da gioco, i parchi di divertimento, i giardini zoologici e botanici, comprese le piscine e i centri benessere. Sempre dal 6 giugno, infine, saranno nuovamente consentite le attività nei locali erotici e le offerte della prostituzione.

Strutture di ristorazione: consentito accogliere gruppi numerosi

Il 6 giugno sarà abrogato il divieto di accogliere gruppi di più di quattro persone e saranno di nuovo permesse attività come il biliardo o la musica dal vivo. Le strutture dovranno garantire la ricostruzione dei contatti: per ogni gruppo di più di quattro persone che accoglieranno dovranno annotare i dati di contatto di un suo componente. Le ordinazioni dovranno essere consumate ancora esclusivamente stando seduti. Tutti i locali dovranno chiudere entro mezzanotte, anche le discoteche e i locali notturni, che dovranno inoltre tenere un elenco delle presenze e non potranno permettere più di 300 ingressi per sera.

Insegnamento presenziale nelle scuole medie superiori, nelle scuole professionali e nelle scuole universitarie

Dal 6 giugno sarà di nuovo consentito l’insegnamento presenziale nelle scuole medie superiori, nelle scuole professionali e nelle scuole universitarie (livello secondario II, livello terziario e formazione continua). Le modalità della ripresa dell’insegnamento presenziale saranno definite dai Cantoni e dagli istituti di formazione, che saranno liberi di impostarlo come preferiranno e potranno continuare a prevedere lezioni a distanza.

Restano valide le raccomandazioni sul telelavoro

Le aziende hanno ormai maturato esperienze approfondite con il telelavoro. Sono quindi libere di decidere autonomamente sul ritorno al posto di lavoro dei propri dipendenti. Il Consiglio federale raccomanda però di ricorrere ancora, dove possibile, al telelavoro, anche per evitare di sovraccaricare i trasporti pubblici. I dipendenti particolarmente a rischio continuano a essere protetti. Il datore di lavoro resta tenuto a far lavorare da casa i dipendenti particolarmente a rischio. Se la presenza di un dipendente sul posto di lavoro è indispensabile, deve proteggerlo adeguando appropriatamente i processi o la postazione di lavoro.

La situazione straordinaria terminerà il 19 giugno 2020

Considerata l’evoluzione epidemiologica, il Consiglio federale ha deciso di porre fine il 19 giugno 2020 alla situazione straordinaria ai sensi della legge sulle epidemie. Da allora varrà di nuovo la situazione particolare. Coerentemente con quanto deciso, il Consiglio federale prepara il trasferimento delle disposizioni rilevanti dell’ordinanza 2 COVID-19 in una legge COVID-19 urgente con validità limitata che sarà presumibilmente posta in consultazione il 19 giugno 2020.

