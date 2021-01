Il Consiglio federale deve dare maggior peso ai rischi per l’economia provocati dal semiconfinamento e migliorare sensibilmente la gestione delle vaccinazioni. È quanto chiede Economiesuisse in una nota diramata questa sera - alla vigilia della seduta settimanale del Governo - nella quale muove forti critiche all’operato delle autorità.

Per questo motivo - scrive - è necessario elaborare ora un piano rigoroso, in modo che le restrizioni economiche possano essere alleviate al più presto e che le aziende possano avere di nuovo migliori prospettive per il futuro. Secondo Economiesuisse e Unione svizzera degli imprenditori, è incomprensibile che la Svizzera non sia riuscita a creare in tempo utile una sufficiente capacità di test e un’infrastruttura adeguata per le vaccinazioni di massa.