Edward Snowden ospite degli Swiss Cyber Security Days

Ospite d’onore di fama internazionale quest’anno per la terza edizione degli Swiss Cyber Security Days (SCSD, giornate svizzere della sicurezza informatica), del 10 e 11 marzo prossimi: l’ex dipendente dei servizi segreti statunitensi e noto whistleblower (segnalatore di illeciti) Edward Snowden sarà collegato da Mosca. Alla manifestazione, tra gli altri, parteciperanno anche il consigliere federale Ueli Maurer e il capo dell’esercito Thomas Süssli.

A causa della pandemia di COVID-19 la manifestazione, che finora si è tenuta in un centro per conferenze a Granges-Paccot, poco lontano da Friburgo, avrà luogo in linea.