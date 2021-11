Novanta persone si sono viste rifiutare la richiesta di indennizzo da parte dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per presunti danni causati dal vaccino perché «non soddisfacevano i requisiti formali» ai sensi della Legge sulle epidemie. La portavoce dell’UFSP Emma Brossin ha spiegato a 20Minuten che in base alla Legge sulle epidemie è possibile richiedere un risarcimento al Consiglio federale per gravi conseguenze sanitarie o economiche riconducibili alla vaccinazione. Queste 90 persone, però, chiedevano il rimborso dei costi di franchigia o delle spese deducibili sostenute dopo la vaccinazione che non sono coperti dalla legge. Arrossamento, gonfiore, indurimento nel sito di iniezione, mal di testa, dolori muscolari o una leggera febbre non rientrano nel termine «danno da vaccino», precisa Bresolin.