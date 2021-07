Chi vuole andare in vacanza ha bisogno del certificato COVID. Visto che la maggioranza delle persone non è ancora completamente vaccinata, vogliono fare il test, ha spiegato Ruggli in un’intervista rilasciata al «Blick».

Ruggli valuta come problematico il fatto che i vaccini effettuati siano in calo: la popolazione dovrebbe mostrarsi solidale e farsi vaccinare. Il lato positivo è però che si liberano posti nei centri vaccinali: «Dovremmo trasformare temporaneamente i centri vaccinali in centri per i test», ha detto.