Per tutti questi motivi, il Consiglio federale - contrario anche a un controprogetto - raccomanda di respingere l’iniziativa popolare «Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio (Iniziativa sulla giustizia)».

In principio, in Svizzera i giudici dei tribunali sono eletti, su scala sia cantonale sia nazionale, dal Popolo o dal Parlamento. Per l’elezione al Tribunale federale (TF) è competente l’Assemblea federale, precisa una nota odierna del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).