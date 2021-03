Maggioranza PPD a rischio nel ballottaggio per l’elezione del consiglio di Stato del Vallese del prossimo 28 marzo. L’attuale ripartizione dei seggi - 3 PPD, 1 PLR e 1 PS - è messa in pericolo da un’inedita alleanza fra PLR, PS e UDC.

Assieme ai socialisti, i due partiti borghesi «minoritari», hanno invitato pubblicamente i cittadini a riequilibrare i rapporti di forza, in favore di un governo con 2 PPD, 1 PLR, 1 PS e 1 UDC.

Al primo turno, il 7 marzo, nessuno dei candidati in corsa ha ottenuto la maggioranza assoluta richiesta. Due dei cinque uscenti non si sono ricandidati per un nuovo mandato: l’esponente del PPD Jacques Melly e la socialista Esther Waeber-Kalbermatten.