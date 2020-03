(Aggiornato alle 17.05) Svitto sembra aver optato ancora una volta per un governo di stampo borghese: nelle elezioni odierne, che hanno visto assegnati 6 seggi su 7, sono stati eletti in Consiglio di Stato i candidati dei tre partiti di governo PLR, UDC e PPD. In Parlamento guadagnano sinistra e Verdi liberali.

Per quanto riguarda il Gran Consiglio svittese, 393 persone si sono candidate per aggiudicarsi uno dei 100 seggi. La nuova composizione uscita dalle urne è la seguente: UDC 33 seggi (+0), PPD 24 (-3), PLR 20 (-2), gruppo PS/Verdi/indipendenti 17 (+2) e Verdi liberali 6 (+3).

Le procedure di voto odierne si sono tenute in gran parte in maniera virtuale: non c’era nessun centro elettorale dove rappresentanti di partito, candidati e media attendessero i risultati e non c’erano neppure festeggiamenti al termine dello scrutinio. La partecipazione è stata del 33,58%.