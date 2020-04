L’USZ ha analizzato i dati di 338 pazienti di un ospedale universitario di Milano. Essi mostravano tutti i sintomi ed erano risultati positivi al test per il coronavirus. Nel 21% dei casi sono stati rilevati coaguli di sangue, indica oggi l’ospedale zurighese in una nota.

Il tipo di coagulo di sangue di gran lunga più comune era quello dell’embolia polmonare: si tratta di un fenomeno che se non viene trattato sollecitamente può portare rapidamente alla morte per insufficienza cardiaca.

I ricercatori ritengono che molti pazienti abbiano sviluppato i coaguli di sangue prima ancora di essere ricoverati in ospedale. «Se queste persone subiscono un’embolia polmonare a casa, potrebbero non arrivare in tempo in ospedale», afferma Nils Kucher, direttore del reparto di angiologia dell’USZ, citato nel comunicato stampa.