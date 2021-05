In seguito all’aumento esponenziale dei casi di COVID-19 registrati in Nepal e alla richiesta di assistenza internazionale da parte delle autorità nepalesi, l’Aiuto umanitario della Confederazione ha istituito rapidamente una cellula di crisi cui partecipano l’Ambasciata di Svizzera a Kathmandu, il Centro di gestione delle crisi (KMZ) e la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri. In stretta collaborazione con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e il Dipartimento federale dell’interno (DFI), è stata stilata una lista di beni destinati all’aiuto umanitario in Nepal sulla base delle esigenze segnalate sul campo.