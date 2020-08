Quest’anno fino a fine luglio, vi sono state 19.800 visite mediche in seguito a una puntura di zecca e 10.200 per casi di borreliosi (o malattia di Lyme). In fatto di consultazioni mediche per morsi da zecche, il 2020 risulta per il momento al terzo posto, mentre per i casi di borreliosi l’anno in corso si situa in seconda posizione.