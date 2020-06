Nell’ambito di un controllo basato sul rischio, lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha riscontrato la presenza di una contaminazione microbiologica da Cronobacter sakazakii negli alimenti a base di cereali «Bio-Hosana» e «Bio-2» Bimbosan. Le autorità comunicano che non possono escludere un pericolo per la salute e raccomandano di non consumare il prodotto in questione.