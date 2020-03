Il primo dei nuovi centri di calcolo della Confederazione è entrato in servizio venerdì scorso a Frauenfeld. Nel corso delle prossime settimane, gli utenti potranno iniziare a preparare i loro server e le ulteriori infrastrutture TIC per il funzionamento. Questo centro di calcolo migliora la sicurezza dei dati e delle applicazioni della Confederazione. Probabilmente le spese reali saranno inferiori rispetto ai 150 milioni di franchi che erano stati preventivati.

Nei giorni scorsi presso il centro di calcolo (cen calc) di Frauenfeld si sono concluse con successo le ultime verifiche relative alla tecnica degli edifici, svolte su incarico del committente armasuisse Immobili. Il nuovo centro di calcolo è ora a disposizione dell’esercito e degli uffici federali civili. L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) e il Centro servizi informatici del Dipartimento federale di giustizia e polizia (CSI-DFGP) saranno gli utenti principali in ambito civile e installeranno a Frauenfeld le loro infrastrutture TIC. Gli utenti civili usufruiranno di una parte delle risorse a disposizione e si assumeranno la relativa percentuale delle spese. Circa la metà delle risorse verranno utilizzate per la memorizzazione di dati e il funzionamento di applicazioni dell’Esercito svizzero. I colloqui con altri potenziali locatari come Cantoni o altri uffici della Confederazione sono gestiti dall’UFIT. Sia per quanto riguarda le scadenze sia sul piano delle spese, il progetto procede secondo i piani: la costruzione del cen calc presso la piazza d’armi di Auenfeld è durata circa due anni e già oggi è possibile prevedere che le spese saranno inferiori rispetto al credito preventivato, che ammonta a 150 milioni di franchi. Il funzionamento del cen calc verrà garantito dalla Base d’aiuto alla condotta in collaborazione con la Base logistica dell’esercito.