«Sono molto ottimista sul fatto che entro la fine del 2021 il coronavirus sarà alle nostre spalle». Lo ha detto Daniel Koch, ex capo del Dipartimento per le malattie infettive dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), in un’intervista alla trasmissione RTS Forum. Secondo l’ex «Mister COVID» i prossimi tre mesi saranno ancora difficili, ma «dopo la primavera e con l’inizio dell’estate le cose andranno meglio». Questo grazie ai vaccini e ai test rapidi che rappresentano «nuovi strumenti per combattere il coronavirus». Daniel Koch ha inoltre parlato della variante inglese del coronavirus, spiegando che nonostante sia «preoccupante», in quanto più contagiosa, «non sembra essere più pericolosa». Koch, eletto «personaggio svizzero dell’anno» dal Blick, si è inoltre detto certo che la popolazione aderirà alla campagna di vaccinazione, al via il 4 gennaio: «Sono fiducioso che a poco a poco riusciremo a convincere molte più persone. Lo si vede ora in altri Paesi, una volta che le campagne sono ben avviate, la gente poi aderisce».