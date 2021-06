Il 22.enne stava guidando la sua moto sulla strada principale da Küblis in direzione di Saas poco prima dell’una di sabato. Poco dopo Küblis, vicino a Stutz, il motociclista è uscito sul lato destro della strada per ragioni ancora da chiarire, andando a sbattere contro la barriera di sicurezza. L’impatto ha gettato il pilota e la moto per circa 15 metri lungo il pendio, dove la moto si è fermata vicino ai binari della Ferrovia Retica. Il ferito è stato curato da una squadra di ambulanza e portato all’ospedale Schiers. Da lì, l’equipaggio della Rega ha trasportato la vittima all’ospedale cantonale dei Grigioni a Coira. I pompieri di Mittelprättigau sono stati chiamati per assistere al salvataggio.