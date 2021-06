Un’automobile è uscita di strada oggi a Luzein, nei Grigioni, precipitando per un centinaio di metri in un burrone. Il conducente 76enne ha riportato ferite giudicate di media entità, mentre la vettura è rimasta totalmente distrutta nell’incidente.

Il sinistro si è verificato intorno alle 13.30, si legge in una nota diffusa dalla polizia retica. L’uomo al volante ha sterzato troppo a destra, schiantandosi contro una barriera di sicurezza e finendo poi fuori dalla carreggiata.

Dopo essersi ribaltata più volte rotolando giù per un pendio, l’auto si è fermata sulle ruote un centinaio di metri sotto la strada. L’anziano è stato trasportato in elicottero all’Ospedale cantonale di Coira. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente.