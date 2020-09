Esce di strada in curva, morto motociclista

Un motociclista portoghese di 41 anni è morto in un incidente stradale avvenuto stamani intorno alle 11.30 a Aubonne, nel distretto di Morges (VD). Stando a quanto indica la Polizia cantonale, nell’affrontare una curva l’uomo è uscito dalla carreggiata, urtando un ostacolo e cadendo poi pesantemente sull’asfalto. Trasportato da un elicottero della REGA in gravi condizioni all’ospedale CHUV di Losanna, è morto per le ferite riportate. La vittima era residente nella regione. Per far luce sulle circostanze del sinistro gli inquirenti hanno lanciato un appello a eventuali testimoni.