Un uomo di 72 anni ha perso la vita ieri sera durante un’escursione nella regione dei Monts-de-Corsier, a nord di Vevey (VD). Il suo corpo senza vita è stato trovato questa mattina presto. Un malore o un incidente sono le probabili cause del decesso.

Le cause della morte non sono ancora state accertate, indica oggi in una nota la polizia cantonale vodese. È stata aperta un’inchiesta e la famiglia ha ricevuto il sostegno del «care team».