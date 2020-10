Il relitto è stato localizzato poco prima di mezzanotte «nella zona di confine, su suolo italiano», ha indicato Air Zermatt a Keystone-ATS. Secondo l’agenzia di stampa italiana Ansa, l’elicottero è precipitato in territorio di Cervinia, a oltre 3000 metri di altitudine, in una zona impraticabile. Sul posto i soccorritori hanno scoperto «inaspettatamente» che uno dei due uomini era sopravvissuto nel relitto per sette ore e mezza. In grave ipotermia, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Berna. L’altro occupante del velivolo era già deceduto all’arrivo dei soccorsi.