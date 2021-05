Un’escursionista di 30 anni è morta domenica a Les Avants (VD). È caduta in un luogo chiamato «Cape au Moine», scivolando per circa 150 metri e finendo in un crepaccio. Trasportata in elicottero al Centro ospedaliero universitario (CHUV) di Losanna, è deceduta dopo alcune ore, ha annunciato la polizia cantonale vodese in un comunicato.