Ieri, un turista a Splügen non ha fatto ritorno da un’escursione con le racchette da neve. Nell’operazione di ricerca che è stata avviata, l’uomo è stato trovato morto. Il 49enne era in gita con la sua compagna nella zona di Stutzalp / Bärenhorn a Splügen. Alle 14.15 i due si sono separati e dovevano raggiungere il villaggio di Splügen su percorsi diversi. Quando l’uomo non ha fatto ritorno nell’appartamento di vacanza come concordato, la sua partner ha avvertito la polizia. Sono immediatamente scattate le ricerche con i membri della sezione CAS Piz Platta e un elicottero della Rega. Poco prima delle 19, l’equipaggio della Rega ha individuato la persona scomparsa senza vita in su terreno impraticabile, lungo un burrone. Per motivi di sicurezza, il corpo non è stato recuperato prima di lunedì mattina. La polizia cantonale grigione ha avviato un’inchiesta per chiarire le dinamiche dell’incidente.