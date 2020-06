Una donna di 42 anni è morta ieri precipitando per 200 metri su un terreno roccioso durante un’escursione in montagna in territorio di Giswil (OW). La Rega non ha potuto far altro che costatarne il decesso, ha comunicato la polizia cantonale. L’incidente è avvenuto quando la donna stava salendo in compagnia di un’altra persona dal passo del Glaubenbilen (485 m) al Schafnase (2011 m), su una via spesso praticata ma non segnalata, indica la nota. La 42.enne era considerata un’escursionista con esperienza, precisa il comunicato.