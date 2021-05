Il progetto, nato da un’iniziativa parlamentare, non piace al Consiglio federale, mentre trova d’accordo la maggioranza della commissione preparatoria, favorevole all’esenzione per il periodo durante il quale i militi si dedicano alla protezione del Pontefice.

Secondo la maggioranza della commissione, le Guardie svizzere assolvono un servizio che accresce la reputazione della Svizzera all’estero e che va pertanto riconosciuto. La minoranza propone invece di non entrare in materia sostenendo che vi sono anche altre cerchie che si adoperano al di fuori dei confini e che quindi una eccezione per un gruppo specifico non si giustifica.