L’Esercito svizzero prolunga fino a giovedì sera il suo impiego dovuto al maltempo nel villaggio di Cressier (NE). I lavori per mettere in sicurezza l’area hanno permesso di evitare nuove inondazioni durante i temporali di ieri.

L’intervento di circa 200 militi, dal weekend scorso, ha assicurato una presenza 24 ore su 24 sul posto. Si tratta ora di completare i lavori, per garantire che tutto sia in sicurezza anche una volta che i militari avranno lasciato la zona, hanno spiegato oggi le autorità neocastellane.

Il temporale che ha messo in difficoltà il villaggio si è scatenato lo scorso martedì sera. Nonostante conseguenze piuttosto impressionanti, non si sono registrate vittime. I danni sono stimati per ora attorno ai 15 milioni di franchi.