Con 12 voti a 7 e 4 astensioni la CPS-N ha tuttavia respinto l’obbligo di segnalazione in caso di furto e sparizione. Visto che la sensibilizzazione nel settore è molto buona e i casi sospetti sono segnalati già oggi, non vede alcuna necessità di legiferare in questo senso.

In futuro, dovrebbe essere più difficile procurarsi sostanze chimiche per fabbricare ordigni. Per poter acquistare simili sostanze, i privati avranno bisogno di un’autorizzazione dell’Ufficio federale di polizia (fedpol). Gli agricoltori, che impiegano tali sostanze nel loro lavoro, non sottostanno a tale obbligo.