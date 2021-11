Nei confronti del conducente è stato aperto un procedimento penale. È sospettato, tra le altre cose, di aver intenzionalmente e con intento criminale messo in pericolo la vita o l’integrità delle persone mediante sostanze esplosive e gas velenosi. Tuttavia, il ruolo e le intenzioni non sono ancora chiari, scrive l’MPC, ricordando che vale la presunzione di innocenza. L’uomo è stato interrogato. Il veicolo e vari oggetti - tra cui esplosivi - sono stati sequestrati.

Nella sua nota, l’MPC aggiunge che per ora non fornisce ulteriori informazioni e comunicherà di nuovo «a tempo debito». Nessun accenno dunque al tipo di esplosivi e alla loro quantità.

Il carico è stato scoperto ieri mattina presto durante un controllo. La dogana è stata chiusa in entrambe le direzioni per tutta la mattina. Non sono avvenute esplosioni e non ci sono feriti, aveva indicato ieri l’MPC, che dirige l’inchiesta condotta dalla polizia di Sciaffusa e dall’Ufficio federale di polizia (fedpol).