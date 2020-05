Il Tribunale federale conferma la revoca del permesso di domicilio e l’espulsione di un congolese che vive in Svizzera da 34 anni. La condanna per abusi sessuali su una bambina giustifica la misura secondo l’Alta Corte.

L’uomo, giunto in Svizzera nel 1985 all’età di 31 anni, ha ottenuto un permesso di soggiorno nel 1991. Nel 2015, è stato condannato dalla giustizia vodese a 20 mesi di detenzione - di cui 6 mesi di prigione - per aver abusato di una bambina di 7-8 anni tra il 2007 e il 2008. Nel 2018 il Dipartimento dell’Economia, dell’Innovazione e dello Sport gli ha revocato l’autorizzazione di soggiorno e la decisione è stata confermata dal Tribunale cantonale vodese nel dicembre 2019.

Il rapporto con il figlio, che ha ormai dieci anni, non giustifica la sua permanenza in Svizzera. Il Servizio di assistenza ai giovani ha segnalato maltrattamenti dopo che il bambino è stato preso a cinghiate nel 2017.

La seconda Corte di diritto pubblico ammette che il ritorno in Congo non sarà indolore. L’uomo non avrà più diritto alla rendita AVS, ma potrà farsi rimborsare i contributi. Queste considerazioni non sono comunque sufficienti a mettere in discussione la proporzionalità del rimpatrio, concludono i magistrati.