Il pregiudizio, ahinoi, resiste. Anche in Svizzera. Ma proprio dal pregiudizio, spesso, è possibile costruire una narrazione differente. Prendete il binomio donne e fornelli. E provate a immaginarlo in termini positivi, non come assurda punizione. Uscirà il profilo di Meta Hiltebrand, classe 1983, zurighese. Ha fatto della sua passione un lavoro. E che lavoro: a soli ventitré anni, è stata nominata chef del ristorante Monte-Primero. Quindi ha scoperto la televisione e, parallelamente, aperto due ristoranti. Tutti suoi. Per l’8 marzo, giornata internazionale della donna, ha legato il suo nome al marchio di abbigliamento C&A nel tentativo di aumentare la consapevolezza attorno a temi centrali quali la disparità salariale. L’abbiamo intervistata.

Meta, è solo un’impressione o ci sono ancora troppe...