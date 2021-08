Estate «mediocre» per il turismo: pesano pandemia e maltempo

Gli operatori si aspettano un -1% (se base annua) a livello di pernottamenti e un +1% per quanto riguarda le escursioni giornaliere, fa sapere l’organizzazione in un comunicato odierno. In tal modo l’estate 2021 si rivela negativa come quella del 2020, che aveva segnato un arretramento di circa il 40% delle notti rispetto a quella (record) del 2019. Come noto il Ticino si smarca peraltro da queste dinamiche, beneficiando in modo notevole dell’afflusso di clientela confederata.