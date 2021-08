PLR, Centro, Verdi liberali e Verdi sono favorevoli a un maggiore utilizzo del certificato COVID, come evocato oggi dal Consiglio federale. Si oppone invece l’UDC.

I liberali radicali parlano di misura «necessaria», per evitare interventi «restrittivi» che colpirebbero tutta la società e l’economia. I criteri per il maggiore utilizzo dovrebbero però essere esposti in modo molto chiaro dal governo.