Una fuoriuscita di ipoclorito di sodio, un disinfettante, alle Alpenthermes di Leukerbad (VS) ha causato l’evacuazione temporanea della zona balneare del complesso. Sei persone sono rimaste leggermente intossicate e sono state ricoverate negli ospedali di Visp e Sion.

Una di loro è stata portata in elicottero all’ospedale di Visp come misura precauzionale, ha detto un portavoce della polizia cantonale vallesana a Keystone-ATS, confermando una notizia diffusa da 20 Minuten. «Nessuna è in pericolo di vita», ha aggiunto.